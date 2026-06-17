Актеры карельских театров взялись за лопаты

Аллея молодых сосенок появилась в Петрозаводске благодаря Союзу театральных деятелей Карелии

В центре Петрозаводска возле Театра кукол и Дома актера высадили аллею, посвященную Союзу театральных деятелей Карелии. Напомним, в этом году СТД России отмечает 150-летие. Празднование началось 17 января, когда и в Петрозаводске впервые отметили День актера.

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Карельское отделение СТД возглавил в этом году Олег Романов — артист Театра кукол республики. Он рассказал, что «зеленая» акция проводится в эти дни во всех городах России, где работает Союз театральных деятелей.

«У СТД большая история, которая начиналась от общества «Вспоможение». К чему мы сейчас тоже возвращаемся. Мы хотим помогать людям, молодым артистам. Союз театральных деятелей не должен быть закрытым клубом и только для актеров. Мы бы хотели, чтобы это был целый мир для всех творческих людей. И сегодня мы посадили сосны, это , скажу честно, дорого, но очень красиво. Это деревья, которые хорошо приживаются в нашем климате, будут держать склон. И делаем мы это на века»,

- рассказал Олег Романов.

В посадке деревьев поучаствовали актеры Театра кукол, «Творческая мастерская», Национального театра Карелии, Музыкального театра республики, авторского театра Ад Либерум. Вместе с артистами за лопаты и ведра взялись и директора театров. Кто-то даже дал название своим соснам. Так на аллее СТД Карелии появилась сосна Лённрота от Нацтеатра, карельская сосна от Театра кукол, «Дуэт» от «Творческой мастерской» и другие.