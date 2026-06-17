Искусственный интеллект выбрал самого красивого футболиста мундиаля

Искусственный интеллект проанализировал внешность популярных футболистов чемпионата мира и выбрал самого красивого.
ИИ анализировал «золотое сечение», показывающее симметрию, баланс и гармонию лица. В итоге главным красавчиком мундиаля оказался 32-летний аргентинец Родриго Де Пауль, сообщает «Лента». Полузащитник аргентинской сборной опередил других 149 популярных игроков ЧМ.
На втором месте расположился нападающий сборной Германии Кай Хаверц, а на третьем месте игрок английской сборной Нони Мадуэке. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в рейтинге главных красавцев чемпионата мира занял 45-е месте.
Праздник футбола проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.