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20 июня 2026
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Мир

Искусственный интеллект выбрал самого красивого футболиста мундиаля

Самого красивого футболиста чемпионата мира 2026 года выбрали по правилу «золотого сечения»
Футбольные мячи
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Искусственный интеллект проанализировал внешность популярных футболистов чемпионата мира и выбрал самого красивого.

ИИ анализировал «золотое сечение», показывающее симметрию, баланс и гармонию лица. В итоге главным красавчиком мундиаля оказался 32-летний аргентинец Родриго Де Пауль, сообщает «Лента». Полузащитник аргентинской сборной опередил других 149 популярных игроков ЧМ.

На втором месте расположился нападающий сборной Германии Кай Хаверц, а на третьем месте игрок английской сборной Нони Мадуэке. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в рейтинге главных красавцев чемпионата мира занял 45-е месте.

Праздник футбола проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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