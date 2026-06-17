Пожар произошел в одном из интернатов Карелии

Пожар произошел в психоневрологическом стационаре в Кондопожском районе

Фото: Петрозаводск говорит

О происшествии сообщили в МЧС Карелии.

В пятницу, 19 июня, в 18:50 дежурный получил сигнал о пожаре в селе Кончезеро - в доме №1 на улице Лечебная произошло возгорание в административном здании. Для тушения пожара выехали 7 человек на 2 автоцистернах.

Пожарных вызвали, но огонь потух сам, отметили в ведомстве.

В результате возгорания была повреждена сушилка для рук на площади 0,2 квадратных метра.

Как известно, в селе Кончезеро на ул. Лечебная, 1 находится психоневрологический интернат «Черемушки».