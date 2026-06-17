Столкнулись с лосями: три страшных ДТП произошли в Карелии

На днях в трех районах республики произошли аварии с участием диких животных

Фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии растет число ДТП с лосями. С начала недели, как сообщили в региональном Минприроды, уже три случая — в Прионежском и Олонецком районах, а также в Сортавальском округе.

Летом высока вероятность встретить лося на дороге. В это время в лесу много кровососущих насекомых, и лоси чаще выходят на дороги — там прохладно и продувается ветром. По информации ведомства, чаще всего лося можно встретить в ночные часы: с 23:00 до 03:00.

Чтобы снизить риск столкновения с сохатым, следует заранее снижать скорость в зонах действия знака «Дикие животные», быть особенно внимательным в ночное время, а также в целом соблюдать оптимальный скоростной режим.

Каждая такая авария — реальная угроза жизни людей и животных, подчеркнули в источнике.

Напомним, в одном из этих ДТП насмерть разбился на мотоцикле 50-летний петрозаводчанин. ДТП произошло 15 июня в 23:40 в Олонецком районе. Мотоциклист ехал слишком быстро и сбил вышедшего на дорогу сохатого.