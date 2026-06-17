Перейти к основному содержанию
20 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Гость республики по своим «правилам» рулил на трассе в Карелии

Обгон в запрещенном месте на трассе в Карелии зафиксировал скрытый патруль
нарушитель
Фото: Госавтоинспекция Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции на гражданском автомобиле засняли на видео нарушение правил обгона на мосту на федеральной трассе в Пудожском районе.

Опасный инцидент произошел на 444 километре федеральной трассы «Вологда — Медвежьегорск». Там скрытый патруль зафиксировал обгон по встречной полосе на опасном участке дороги. 

Получив сигнал от скрытого патруля, инспекторы остановили нарушителя и оформили административный протокол. За рулём, как выяснилось, находился житель Мурманской области 1983 года рождения.

Водителю грозит штраф семь с половиной тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Окончательное решение о мере наказания примет суд.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: На встречку и в кювет: как перевернулся автомобиль в Приладожье

Метки