Гость республики по своим «правилам» рулил на трассе в Карелии

Обгон в запрещенном месте на трассе в Карелии зафиксировал скрытый патруль

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции на гражданском автомобиле засняли на видео нарушение правил обгона на мосту на федеральной трассе в Пудожском районе.

Опасный инцидент произошел на 444 километре федеральной трассы «Вологда — Медвежьегорск». Там скрытый патруль зафиксировал обгон по встречной полосе на опасном участке дороги.

Получив сигнал от скрытого патруля, инспекторы остановили нарушителя и оформили административный протокол. За рулём, как выяснилось, находился житель Мурманской области 1983 года рождения.

Водителю грозит штраф семь с половиной тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Окончательное решение о мере наказания примет суд.