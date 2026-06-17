В скандальном доме в Заозерье эксперт не увидел ничего «капитального»

Суд вынес решение по иску заозерской администрации о самовольной постройке

фото: Антонина Кябелева

В Прионежском районном суде завершилось громкое дело о самовольной постройке в селе Заозерье. Строение, которое изначально планировалось как объект капитального строительства, а в ходе экспертизы «превратилось» в некапитальное.

Речь идет о внушительных размеров доме, который появился в начале 2024 года между автомобильной трассой и берегом озера Логмозера. Дом частично залез в 20-метровую береговую полосу, а от автомобильной дороги его отделяли всего 6 метров.

Решающую роль в борьбе с самостроем сыграл настойчивый местный житель Томас Хайнрих, которому после многочисленных обращений во всевозможные инстанции удалось выяснить историю появления сомнительного объекта. В процессе он выступал в качестве третьего лица.

В марте 2025 года дело стали рассматривать по существу. На последнем заседании суда 18 июня 2026 года ему пришлось отстаивать позицию истца — заозерской администрации, представитель которой в суде не появился.

В суде выяснилось, что с ответчицей Ларисой Орловой еще в прошлом году расторгли договор аренды земли. Тем не менее, сообщил в суде ее представитель, она до сих пор продолжает пользоваться землей. Представитель Орловой настаивал, что между озером и дорогой стоит не жилой дом, а помещение для хранения лодочного инвентаря.

О том, что решил суд, читайте здесь.