Суд Петрозаводска заблокировал сайт по продаже «скрученных» счетчиков

Суд заблокировал интернет-ресурс, где рассказывалось, как незаконно сэкономить на коммунальных платежах

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Петрозаводский городской суд заблокировал сайт со способами хищения энергоресурсов. Решение о блокировке интернет-ресурса было принято по итогу рассмотрения административного иска.

На сайте была размещена информация о доработанных приборах учета коммунальных ресурсов, которые позволяли искажать показания и незаконно экономить на коммуналке. В суде заключили, что использование подобных счетчиков создает условия для сокрытия фактов хищения энергоресурсов. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Суд принял решение о блокировке сайта. Решение направлено в Роскомнадзор.