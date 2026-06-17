Мигающий свет может быть признаком износа проводки на даче

Названы признаки опасного износа дачной проводки

Фото: Петрозаводск говорит

Мигание света при работе чайника, потемневшие и нагревающиеся розетки могут свидетельствовать о критическом износе электропроводки на даче. Об этом рассказал технический специалист Данил Пугачев, предупредив, что старая проводка не рассчитана на одновременную работу нескольких современных электроприборов и может стать причиной пожара, передает РИА Новости.



По словам специалиста, существует ряд признаков, которые позволяют заранее понять, что проводка нуждается в срочной проверке или замене. Их не стоит игнорировать.

«Если при работе чайника, обогревателя или насоса начинает мигать свет, это уже повод насторожиться. Такие перепады могут свидетельствовать о перегрузке сети или плохом состоянии соединений», — отметил Пугачев.



Еще один опасный симптом — нагревающиеся розетки и выключатели. В нормальном состоянии их температура не должна заметно повышаться даже при длительной работе подключенной бытовой техники. Особую тревогу должны вызывать запах гари и визуальные повреждения. Необходимо как можно быстрее отключить питание на линии и вызвать специалиста для диагностики, предупредил он.

Эксперт обратил внимание на то, что во многих дачных домах до сих пор используются алюминиевые провода, проложенные несколько десятилетий назад.

«В то время, когда строились многие дачи, максимум энергии потребляли телевизор и холодильник. Сегодня же к сети одновременно подключают бойлеры, насосы, кондиционеры и садовую технику. И старая проводка может просто не выдержать», — пояснил он.



Отдельную опасность представляет сочетание различных металлов в электропроводке.

«Спустя 3-10 лет сочетание различных металлов и недостаточно качественно выполненных соединений в электропроводке может привести к аварийным ситуациям, в том числе к перегреву проводки и возникновению пожара», — добавил специалист.



Эксперт также напомнил об опасности многочисленных удлинителей и тройников. Включение в одну розетку через удлинители сразу нескольких мощных устройств создает дополнительную нагрузку на сеть.

«Если без удлинителей на даче не обойтись, стоит задуматься о модернизации электросети», — подчеркнул Пугачев.

Перед началом активного дачного сезона он рекомендовал проверить состояние автоматических выключателей в щитке, протестировать устройство защитного отключения и убедиться в отсутствии повреждений на видимых участках проводки.