В Петрозаводске проверяют, как везут детей в автомобилях

О массовых проверках правил перевозки детей сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы. Рейды запланированы на сегодня, 20 июня.
Дорожные полицейские проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. Автомобилистам напомнят об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые обеспечивают безопасность маленьких пассажиров.
Инспекторы призвали водителей заботиться о безопасности детей в автомобилях.
Нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей.