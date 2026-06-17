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20 июня 2026
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Общество

В Петрозаводске проверяют, как везут детей в автомобилях

В городе проходят массовые проверки правил перевозки детей
дети в авто
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

О массовых проверках правил перевозки детей сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы. Рейды запланированы на сегодня, 20 июня.

Дорожные полицейские проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. Автомобилистам напомнят об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые обеспечивают безопасность маленьких пассажиров.

Инспекторы призвали водителей заботиться о безопасности детей в автомобилях.

Нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей.

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