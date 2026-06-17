Жителей Петрозаводска не устроили сроки восстановления дорог

Возмущенные жильцы домов на Древлянке-4 пишут письма в вышестоящие инстанции после того, как газовики оставили разрушенные дороги

фото «Петрозаводск говорит»

Жители Древлянки-4 в столице Карелии уже год ждут восстановления дорог. В прошлом году в их микрорайоне прокладывали трубы для подключения домов к природному газу, асфальтовое покрытие с дорог сняли. Жильцы домов рассчитывали, что работу за лето завершат и дороги осенью восстановят. Однако прокладка труб длилась до декабря. Всю зиму петрозаводчане ездили по неровностям улиц Рябиновой и Паустовского, весной страдали от грязи, с наступлением тепла - от пыли.

«В настоящее время никакие восстановительные работы на улице не проводятся. Дорога находится в ужасном состоянии – вместо ровного асфальта, который был по всей дороге, ямы из неровно высохшей глины, камней и обломков асфальта»,

- сообщили нам жители Древлянки-4.

Возмущению горожан нет предела. Улица Рябиновая является основным проездом к улицам Паустовского, Отрадная, Кленовая и Благодатная. Пройти по улице с детской коляской или просто пешком невозможно, особенно в сырую погоду. И скоро дети опять пойдут по этой грязи в школу.

«Убедительная просьба – восстановить асфальтированную дорогу на улице Рябиновой в ближайшее время!» - буквально кричат горожане в своем письме.

Мы рассказывали об этой ситуации, обращались за комментариями к газовикам, и они сообщили, что работы по благоустройству завершат до 31 августа. Жителей Древлянки-4 такие сроки категорически не устраивают.

Письма отправлены не только в нашу редакцию, но и в ОАО «Газпром газораспределение Петрозаводск», в ЦУР, вице-премьеру правительства Карелии Виктору Россыпнову.