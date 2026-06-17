Назван самый популярный курорт в России

Адлер стал любимым направлением для поездок у российских туристов

Фото "Петрозаводск говорит"

Специалисты проанализировали бронирования отелей на летний период в различных городах России и назвали самые популярные направления для поездок. Об этом пишет RT.

По данным источника, на первом месте в списке расположился Адлер, на который пришлось 4,4% всех бронирований. На втором месте Сочи (2,5%), а на третьем - Краснодар (1,9%). В десятку также вошли Анапа, Геленджик, Зеленоградск, Махачкала, Витязево, Светлогорск и Лоо.

Отмечается, что самое бюджетное жилье в Махачкале, там ночь в отеле, в среднем, обходится в 6,7 тысячи рублей. Самые дорогие - курорты Балтики, где за номер приходится отдавать 13,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что люди массово госпитализированы из-за утечки хлора в турецком отеле.