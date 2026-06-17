Вестерн по-карельски: от погони браконьеры уйти не смогли

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 20 июня в 2006 году

фото стопкадр

Ежедневно браконьеры наносят огромный вред популяции лосося. Ровно 20 лет назад журналисты вновь решили заострить на этом внимание. Вред популяции означал и огромный материальный ущерб государству.

Remote video URL

Петрозаводский Рыбнадзор регулярно проводил рейды по поиску нарушителей. Очередной рейд провели на реке Шуя, в местечке, где, по оперативным данным, орудовала одна из самых крупных бригад браконьеров. За нарушителями следили больше недели.

«Они выискивают места затишья, а если течение сильное, то перетаскивают трос через всю реку, и устанавливают сеть длиной 15-20 метров около берега. Лосось заходит для отдыха, для поиска нерестовой ямы. И попадает в сеть»,

- объяснил Владимир Сигачев, руководитель Петрозаводской инспекции Рыбоохраны.

Для тех, кто стоял на страже популяции рыбы, особенно важно было не просто снять сети браконьеров, а взять нарушителей с поличным. На кадрах, снятых из укрытия, видно, как рыбаки проверяют сети, а затем затаскивают в лодку крупную рыбу. Задержание после этого начали немедленно. Кадры захватывающей погони – это редкость. Посмотрите! Прямо вестерн какой-то.

С поличным удалось взять двоих жителей поселка Чална. При задержании сотрудники милиции чудом не застрелили собаку одного из рыбаков. По счастью, она оказалась не злобной. Хотя видно, что это огромный пес. Проверили и наличие оружия. На месте обитания браконьеров милиционеры нашли все необходимое для ловли рыбы и ночлега. Лодка, снасти, небольшая избушка. Задержанные свою причастность к незаконному лову рыбы тут же начали отрицать. Но сотрудники Рыбнадзора были уверены – эти люди самые настоящие браконьеры, которые действовали далеко не вдвоем. И не со вчерашнего дня. Незаконный лов лосося был поставлен там на конвейер. Бизнес – за одного лосося можно было выручить до 500 рублей.

В результате операции в тот день было изъято четыре огромных рыбины. А вообще, за день они вылавливали до десятка лососей. «Проведена совместная операция с МВД республики по задержанию нарушителей, по незаконному лову нерестового лосося в реке Шуя. Мы документы оформим и передадим в прокуратуру», - рассказал Владимир Сигачев.

С января 2006 года к административной ответственности были привлечены около 50 таких нарушителей. Им грозил штраф за нанесенный ущерб, который составлял 1 тысячу рублей. И плюс – штраф за каждую выловленную особь лосося – 1200 рублей. Еще у таких нарушителей конфискуют лодку и снасти. И даже эти меры не останавливали браконьеров. В погоне за наживой они продолжали ставить сети, нанося при этом вред и природе, и государству. Простой пример: во время нереста в реку Шуя заходили около 2 тысяч особей лосося. 200 из них забирают ученые для размножения этой рыбы. И почти все остальное вылавливают браконьеры. И по словам специалистов, так будет продолжаться и впредь, пока закон не станет наказывать нарушителей более жестоко.

***

На выходных уже во второй раз прошел музыкальный фестиваль живой музыки «Воздух». По подсчетам организаторов, за три дня на поле в «Песках» побывало около 10 тысяч петрозаводчан и гостей Карелии. На двух сценах выступили 38 групп – именитых и не очень.

В первый день на сцену вышли легенды рок-музыки. Одним из первых большую программу отыграл Сергей Галанин. Также выступали Илья Черт и его группа «Пилот», а также группа «Декабрь». Организаторов «Воздуха» за достойное проведение хвалили коллеги из столицы. Апофеозом первого дня стало выступление группы «Алиса». Оказалось, что Константин Кинчев с товарищами приехал в Карелию задолго до начала фестиваля. Группа любила рыбачить у нас: «На семь килограммов лосося поймали, и нормально. И думаю, поймаем еще и завтра».

Во второй день фестиваля жители палаточного городка, несмотря на то что спали всего несколько часов, уже с десяти утра были на ногах. В 2006 году жили в палатках около полутора тысяч человек – почти в три раза больше, чем в прошлом. Самые ярые фанаты у сцены появились уже в полдень, чтобы поддержать молодых исполнителей. Те, кто ночевал дома, подтянулись позднее. Им достались группы «Конец фильма», «Ундервуд», «Маша и медведи». Маша поразила своей искренностью, лучезарностью – и публику, и журналистов. Она стала мамой двух дочерей, поэтому на пресс-конференции говорили больше не о музыке, а о детях. На следующий фестиваль Маша мечтала приехать с дочками – Мирой и Розой.

Не меньше восторгов вызвало выступление Юты. Женственной рок-леди называли ее критики. Доказать меломанам, что блондинка и серьезная музыка совместимы, певице удалось не сразу. Третий заключительный день фестиваля порадовал и поклонников женского течения в русском роке, и тех, кто любит музыку потяжелее, и тех, кто предпочитал европейский формат. В тот день играли «Кирпичи», «Сурганова и оркестр», «Брейнсторм». Трудно сказать, кого публика ждала больше. «Процент любви, концентрация энергии, всякое бывало – сегодня был потрясающий зал. И потрясающий город, меня Петрозаводск очаровал сразу же. Мы сегодня встречали восход солнца, это было великолепно, и ваши люди, каждый человек – как восход солнца», - призналась Светлана Сурганова. В тот день группы могли бы выступать в любом порядке, это не было бы нарушением табели о рангах, настолько сильным был состав. Плюс фестиваля был в том, что там точно никто никому не перекрывал кислород. Приветствовалась музыка любого формата, лишь бы она была хорошая. Это один из принципов организаторов «Воздуха». Об этом говорил продюсер фестиваля Максим Мазуровский.

Главное музыкальное приключение лета завершилось. Но тысячи поклонников фестиваля уже с нетерпением ждали нового глотка чистого «Воздуха»!

Remote video URL

Таким было 20 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности