Знаковое здание в центре Петрозаводска обрело уникальные украшения

В Петрозаводске ровно 20 лет назад завершалась реконструкция здания Театра кукол. Сдать объект планировали к началу театрального сезона. А ко Дню города на фасаде здания должны были быть установлены кованые скульптуры, выполненные по эскизам художника Владимира Зорина.
Одна из фигур, которые должны были появиться на фасаде Театра кукол – это рыцарь. Сначала эскиз появился на бумаге, затем его сделали объемным из картона. И вот в цехе стоял уже готовый конечный вариант – скульптура высотой более двух метров. И таких скульптур, как мы уже знаем, на фасаде установили четыре. Это сказочные персонажи – скоморох, мореплаватель, рыцарь и фея.
Над фигурами трудились семеро кузнецов, среди них – Виктор Луков. Стаж его работы в кузнице – 44 года. Казалось бы, человека с таким опытом работы сложно удивить даже самым диковинным заказом. Но Виктор Кононович считал иначе: «Каждый заказ по-своему интересен. Особенно эти фигуры. Много познаешь сам в процессе работы. Поэтому такие заказы интересны – несмотря на весь стаж, приобретаешь новый опыт».
Виктор Луков с другими кузнецами трудился над фигурами по 12-14 часов в сутки. Времени на исполнение заказа было мало – до Дня города. И с технологией изготовления таких сложных фигур наши кузнецы познакомились не так давно. Пришлось даже консультироваться с питерскими и московскими коллегами.
«Это будет сделано из стали-3, из обычного железа, то есть «спокойные» и «полуспокойные» стали, которые используются в настоящее время в подобных скульптурах. И у нас, и за границей. Тут ничего нового мы не изобрели, да и нет смысла изобретать – применяются традиционные технологии»,
- пояснил Сергей Павков, руководитель кузницы.
Одним словом, потрудились кузнецы на славу. И на благо Театра кукол. По словам руководителей театра, новый сезон здание встретит почти полностью обновленным. Современным стало все – звук, свет, дизайн помещений.
«Здание практически построено снова с нуля, - заверила Елена Ларионова, директор Театра кукол. – От старого здания осталась только часть небольшой кирпичной кладки. Все остальные работы выполнены заново. В здании появилось большое количество дополнительных площадей».
Реконструкция Театра кукол велась два года. Открытие обновленного театра запланировали на осень 2006 года.
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Также и в здании карельского парламента шла реконструкция. Часть помещений ремонтировалась в течение всего года, а большой зал обещали привести в порядок за лето, пока у депутатов были каникулы.
Здание Законодательного собрания РК было построено в 1949 году для коммунистической партии Карело-Финской союзной республики. Большой зал, где проходили заседания депутатов в полном составе, за те 56 лет не ремонтировался ни разу. И вот – затеяли капремонт. Полностью меняли полы – полностью ламинированный паркет собирались настелить под уклоном, как в кинотеатрах. А президиум переместить в противоположную сторону, а напротив президиума, над входом в зал – соорудить балкон, предназначенный для прессы. Люстры решено было оставить прежними, но опустить пониже, так как и потолок сделать новый, из гипсокартона. А стены покрыть жидкой штукатуркой. Строители утверждали, что заседания в обновленном зале можно будет проводить уже с 1 сентября.
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В июньскую пятницу на поле аэродрома «Пески» стартовал музыкальный фестиваль «Воздух». Его называли так – «главное приключение лета». Организаторы, спонсоры, волонтеры – каждый по-своему постарался сделать это приключение незабываемым.
Совершенно точно можно было сразу сказать, даже до открытия – этот фестиваль стал самым крупным музыкальным событием в республике. На поле аэродрома собирались зрители, им не было конца. В 2006 году их ждали три дня фестиваля, более тридцати участников. Среди них – настоящие звезды отечественного рока – «Пилот», «Серьга», «Сурганова и оркестр», «Алиса» и многие другие. В 2005 году фестиваль собрал 12 тысяч зрителей. А на следующий год ожидали, что посетителей станет в два раза больше. Организаторы позаботились обо всех удобствах – бесплатной парковке, палатках, о провианте. Хедлайнерами фестиваля в первый день стала группа «Алиса».
Таким было 19 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности