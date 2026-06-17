Знаковое здание в центре Петрозаводска обрело уникальные украшения

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 19 июня в 2006 году

фото стопкадр

В Петрозаводске ровно 20 лет назад завершалась реконструкция здания Театра кукол. Сдать объект планировали к началу театрального сезона. А ко Дню города на фасаде здания должны были быть установлены кованые скульптуры, выполненные по эскизам художника Владимира Зорина.

Remote video URL

Одна из фигур, которые должны были появиться на фасаде Театра кукол – это рыцарь. Сначала эскиз появился на бумаге, затем его сделали объемным из картона. И вот в цехе стоял уже готовый конечный вариант – скульптура высотой более двух метров. И таких скульптур, как мы уже знаем, на фасаде установили четыре. Это сказочные персонажи – скоморох, мореплаватель, рыцарь и фея.

Над фигурами трудились семеро кузнецов, среди них – Виктор Луков. Стаж его работы в кузнице – 44 года. Казалось бы, человека с таким опытом работы сложно удивить даже самым диковинным заказом. Но Виктор Кононович считал иначе: «Каждый заказ по-своему интересен. Особенно эти фигуры. Много познаешь сам в процессе работы. Поэтому такие заказы интересны – несмотря на весь стаж, приобретаешь новый опыт».

Виктор Луков с другими кузнецами трудился над фигурами по 12-14 часов в сутки. Времени на исполнение заказа было мало – до Дня города. И с технологией изготовления таких сложных фигур наши кузнецы познакомились не так давно. Пришлось даже консультироваться с питерскими и московскими коллегами.

«Это будет сделано из стали-3, из обычного железа, то есть «спокойные» и «полуспокойные» стали, которые используются в настоящее время в подобных скульптурах. И у нас, и за границей. Тут ничего нового мы не изобрели, да и нет смысла изобретать – применяются традиционные технологии»,

- пояснил Сергей Павков, руководитель кузницы.

Одним словом, потрудились кузнецы на славу. И на благо Театра кукол. По словам руководителей театра, новый сезон здание встретит почти полностью обновленным. Современным стало все – звук, свет, дизайн помещений.

«Здание практически построено снова с нуля, - заверила Елена Ларионова, директор Театра кукол. – От старого здания осталась только часть небольшой кирпичной кладки. Все остальные работы выполнены заново. В здании появилось большое количество дополнительных площадей».

Реконструкция Театра кукол велась два года. Открытие обновленного театра запланировали на осень 2006 года.

***

Также и в здании карельского парламента шла реконструкция. Часть помещений ремонтировалась в течение всего года, а большой зал обещали привести в порядок за лето, пока у депутатов были каникулы.

Здание Законодательного собрания РК было построено в 1949 году для коммунистической партии Карело-Финской союзной республики. Большой зал, где проходили заседания депутатов в полном составе, за те 56 лет не ремонтировался ни разу. И вот – затеяли капремонт. Полностью меняли полы – полностью ламинированный паркет собирались настелить под уклоном, как в кинотеатрах. А президиум переместить в противоположную сторону, а напротив президиума, над входом в зал – соорудить балкон, предназначенный для прессы. Люстры решено было оставить прежними, но опустить пониже, так как и потолок сделать новый, из гипсокартона. А стены покрыть жидкой штукатуркой. Строители утверждали, что заседания в обновленном зале можно будет проводить уже с 1 сентября.

Remote video URL

***

В июньскую пятницу на поле аэродрома «Пески» стартовал музыкальный фестиваль «Воздух». Его называли так – «главное приключение лета». Организаторы, спонсоры, волонтеры – каждый по-своему постарался сделать это приключение незабываемым.

Совершенно точно можно было сразу сказать, даже до открытия – этот фестиваль стал самым крупным музыкальным событием в республике. На поле аэродрома собирались зрители, им не было конца. В 2006 году их ждали три дня фестиваля, более тридцати участников. Среди них – настоящие звезды отечественного рока – «Пилот», «Серьга», «Сурганова и оркестр», «Алиса» и многие другие. В 2005 году фестиваль собрал 12 тысяч зрителей. А на следующий год ожидали, что посетителей станет в два раза больше. Организаторы позаботились обо всех удобствах – бесплатной парковке, палатках, о провианте. Хедлайнерами фестиваля в первый день стала группа «Алиса».

Remote video URL

Таким было 19 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности