В гости к депутатам парламента Карелии пришло не так много избирателей

Депутаты Законодательного собрания Карелии ровно 20 лет назад принимали гостей. Вообще, День открытых дверей проводился ежегодно. И эта добрая традиция появилась для того, чтобы жители Карелии смогли своими глазами увидеть, как о них заботятся народные избранники. Когда в 2000 году парламент Карелии устроил День открытых дверей, это было заметно любому желающему, подошедшему ко главному входу в ЗС РК. Потому что дверей там попросту не было! Ведь там шел ремонт. Но не всякий «любой желающий» воспользовался своим правом посетить эти стены.

В гости к депутатам пришло в 2000 году всего около 150 человек. Пропускали всех желающих, не спрашивая документов. И предлагая оставить одежду и вещи в гардеробе. В те годы еще не были выстроены кордоны на лестнице в холле, которые можно преодолеть только при помощи турникета и множества разрешительных печатей.

«Начальник аппарата Николай Сергеевич просил пропускать свободно. Особенно нашу молодежь. Все проходит культурно. Я боялся, что будут какие-то неформальные организации присутствовать. Но все спокойно. И я рассчитывал, что будет больше народа», - пояснил Герман, сотрудник вневедомственной охраны, который в тот день нес вахту.

150 человек — это меньше, чем в предыдущем, 1999 году. Слуги народа ожидали бОльшей активности от граждан. Они могли напрямую общаться со своими избранниками по горячей телефонной линии, но этим правом они тоже воспользовались не в полной мере. Каждому депутату позвонило по 2-3 человека. Были организованы также приемы по личным вопросам у Владимира Шильникова и Александра Леккерева.

Пришедшие бабушки уверяли, что им было пробиться на прием нетрудно: «Я вчера случайно дозвонилась, и Владимир Васильевич сам взял трубку, мне назначил время. Безо всяких препятствий». Вопросы, с которыми посетители обращались к депутатам, были привычны: «Проблемы семейного плана. Сами знаете. Что касается питания ребенка. Проблемы материнства и детства».

Старушка добавила: «А меня предприятие обидело. И вот я пришла поделиться, разыскать правду». Пришедшие на прием женщины были удивлены тем, что правды искать в парламент не ходит молодежь. То ли им правды не надо, то ли не знают, где ее искать, то ли не верят, что здесь она найдется. Впрочем, именно в тот день были организованы парламентские слушания законопроекта о молодежной политике, принятого в первом чтении Палатой республики. На эти слушания пришли и представители общественных организаций, школьники, студенты Академии Госслужбы, а также делегаты исполнительной власти.

Таким образом, День открытых дверей помог депутатам полнее разобраться в проблемах молодежи и, возможно, принять хороший закон. Оставалось надеяться, что ко мнению простых жителей республики депутаты прислушиваются не только по особенным дням, но и в другие 364 дня в году. А вы когда-нибудь приходили на Дни открытых дверей в Законодательное собрание Карелии? Делитесь своими впечатлениями в комментариях!

Хроника происшествий. В разных районах города сотрудники правоохранительных органов задержали троих злоумышленников, пытавшихся срезать кабель. Причем в одном случае задержанные искренне отдали дань уважения оперативности милиционеров.

К сожалению, в те годы кражи цветмета были явлением частым и причиняли огромный ущерб ведомствам, откуда злоумышленники воровали кабель. Не знал ранее судимый 18-летний гражданин З., что объект «водоочистные сооружения», с которого он пытался украсть мотки кабеля, находится под охраной. Сотрудникам вневедомственной охраны не доставило труда взять злоумышленника с поличным. И направить на дальнейшее разбирательство в Первомайский ГОВД. Почти в те же минуты в другом конце города, на территории Республиканской больницы обитающие неподалеку лица без определенного места жительства облюбовали себе рабочую подсобку, рядом с которой тоже был протянут кабель.

В Центральном отделе милиции задержанные оправдывались тем, что «кабель ничей», и позволил его взять на память местный работяга. «Мы подошли, посмотрели: будка действительно разрушена. Рабочий нам сказал, что можно. Что ждите, как только будку снесут, значит, кабель можно забирать. Только не провороньте». Однако, «проворонить» государственное имущество двум друзьям не дали сотрудники все той же вневедомственной охраны. Они настолько быстро повязали похитителей на месте преступления, что те и опомниться не успели. И удивлялись оперативности милиционеров: «С кабелем мы только не успели подойти, нас сразу же взяли. Две минуты прошло. Секунды не прошло! Тут же подошли ребята, которые нас забрали». Впрочем, подобные откровения и ласковые слова, возможно, пришли в буйны головы злоумышленников только потому, что эти самые головы были сильно одурманены спиртными напитками.

Таким было 21 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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