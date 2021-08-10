День физкультурника пройдет в Петрозаводске в субботу

В субботу, 13 августа, жители Петрозаводска смогут принять участие в традиционном Дне физкультурника. Все желающие должны предварительно зарегистрироваться, сообщили в мэрии.

В День физкультурника в городе состоится фестиваль спорта «Лето с ГТО», а также пройдут турниры по баскетболу и пляжному волейболу. Первое мероприятие организуют на стадионе «Спартак».

Горожан приглашают для участия в личном первенстве в различных возрастных категориях. Всех участников праздника наградят сувенирами с символикой ГТО. Фестиваль в этом году приурочили к 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного движения.

Соревнования по пляжному волейболу тоже пройдут на «Спартаке». Баскетбольный турнир «Оранжевый мяч» состоится в водно-спортивном центре «Акватика».

Все участники должны будут заранее зарегистрироваться. Как и когда именно, можно уточнить в Центре спортивной подготовки.

Также нужно будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или справку о прививке от коронавируса. // Фото: Центр спортивной подготовки