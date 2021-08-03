День физкультурника отметят в Петрозаводске спортивными соревнованиями

Петрозаводск отметит всероссийский День физкультурника, сообщили в республиканском министерстве образования и спорта. 14 августа мероприятия пройдут на двух площадках - стадионе «Спартак» и водно-спортивном центре «Акватика».

На «Спартаке» пройдет фестиваль «Лето с ГТО». В программе -личное первенство. Попробовать силы сможет любой желающий. Зарегистрироваться можно здесь. Отправить предварительные заявки для участия можно до 12 августа на почту 10gto@mail.ru .

Заявки для участия в фестивале по пляжному волейболу необходимо направить до 13 августа по почте vlaskova.natasha@yandex.ru с пометкой названия мероприятия. В «Акватике» пройдут всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Зарегистрироваться можно до 4 августа здесь. Для участия в спортивных состязаниях нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до начала соревнований или справка о вакцинации. (фото источника)