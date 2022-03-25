Делом потерявшего руку на лесопилке работника занялась прокуратура

Прокуратура Петрозаводска организовала надзорную проверку после тяжелой травмы работника на производстве. Сотрудник компании «Топснаб» лишился руки, сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент случился 19 марта. Сотруднику отрезало левую руку, когда он работал на деревообрабатывающем станке. Сейчас мужчина проходит лечение в БСМП, ему отпилило все предплечье.

В ходе надзорных мероприятий дадут правовую оценку соблюдению требований охраны труда при производстве работ. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования. Уголовное дело уже возбудили ранее. // Фото: СУ СКР по региону