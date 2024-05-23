Дело избивших подростков жителей Пряжи передали в суд

Два жителя Пряжи предстанут перед судом по обвинению в групповом хулиганстве. Мужчины в пьяном виде сцепились с несовершеннолетними, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 2 марта около подъезда одного из домов на Советской улице. Нетрезвые мужчины подошли к группе несовершеннолетних и вступили с ними в конфликт по малозначительному поводу.

Взрослые стали избивать трех подростков, наносили 15-летнему и двум 16-летним оппонентам удары в лицо, голову, живот и плечи. Несовершеннолетние смогли убежать, обратились в медучреждение и к правоохранителям.

Нападавших задержали, в ходе следствия они не признали свою вину. Теперь свою оценку их действиям даст суд. // фото: скриншот видео