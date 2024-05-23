Рядом с аэропортом в Петрозаводске задержали диверсанта

Около аэропорта «Петрозаводск» в лесу задержали мужчину, который предположительно готовил диверсионный акт. Об этом написала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram—канале.

По ее словам, этот человек посягнул на военную технику. Его заметили прогуливающимся по лесу рядом с аэропортом. С собой у мужчины были канистра с бензином, болторез и спички.

Он бродил около режимного объекта, что-то выведывал и фотографировал. Свой автомобиль припарковал в лесу, рядом.

- Но аэродром военный, так что никто долго гулять не дал: в 19:00 фигурант начал прогулку и в 19:10, благодаря военнослужащим, уже закончил,

- рассказала Лебедева.

Она уточнила, что в машине подозреваемого нашли черную шапку, бафф и перчатки.

Есть вероятность, что он действовал по заданию неустановленного лица, с которым по переписке договорился за деньги жечь инфраструктурные объекты.

Мужчину ранее уже судили за поджоги имущества, он освободился в феврале этого года. Петроградский районный суд взял его под стражу до 21 июля. // фото: freepik.com