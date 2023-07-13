13 июля 2023, 19:22
Делающих селфи на крыше заброшки детей заметили в Петрозаводске
Детей за опасным развлечением сфотографировали из окна
Петрозаводчане заметили на крыше здания бывшей школы на Правды группу детей. Подростки каким-то образом пробрались на самую крышу.
Автор фотографии, опубликованной в сообществе «Подслушано в Птз», утверждает, что дети бегают по крыше и делают селфи.
«Охрана объекта на должном уровне не обеспечена. Толпа детей 5-7 человек бегают по крыше, делают селфи. Или снесите эту ночлежку для бомжей или охраняйте», - написал очевидец.