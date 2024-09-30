Декретные выплаты и пособие на ребенка вырастут в России

В 2025 году в России увеличится размер ряда выплат. В частности, вырастут декретные, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие при рождении ребенка и маткапитал. Такой прогноз дала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих в беседе с РИА Новости.

Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит 794 355,8 рубля, а в 2026 году - 882 575,4 рубля.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет до 25 735 рублей, с 2026 года - до 26 764 рублей. Для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может вырасти до 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году - до 76,7 тысячи.

Предположительно, размер материнского капитала увеличится на 4,5%, в 2026 году - на 4%. // фото unsplash.com/ Omar Lopez