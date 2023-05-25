Дефицит контактных линз может грозить России

Поставщики товаров Johnson & Johnson рассылают российским контрагентам уведомления о том, что приостанавливают импорт. Речь идет о линзах Acuvue True Eyes и Acuvue Oasys, передает «Коммерсантъ FM».

Минпромторг США на днях ввел очередные ограничения на поставки ряда товаров, в список в том числе попали контактные линзы. Для экспорта и реэкспорта в пределах России и Белоруссии теперь потребуется лицензия.

На российском рынке отечественные линзы представлены лишь долей 10-15 процентов. Основная доля товаров поступает из-за рубежа. // фото: depositphotos.com