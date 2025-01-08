Деды Морозы в Карелии соревновались на траве, не дождавшись снега

Зима в Карелии традиционно начинается в Олонце, когда в город съезжаются зимние волшебники со всей страны. Снег выпал только в январе, а в декабре Дедам Морозам пришлось веселиться на траве.

На этот раз Морозец Паккайне решил друга Ивана женить и придумал для волшебников разные испытания. Осман Мороз даже невесту воровал. И рассказал о свадебных обрядах Дагестана.

А кто стал лучшим Дедом Морозом - узнаете из нашего сюжета. // Видео: телеканал "Ника плюс".