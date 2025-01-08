08 января 2025, 16:35
Культура

Деды Морозы в Карелии соревновались на траве, не дождавшись снега

Наша съемочная группа пообщалась с зимними волшебниками из разных регионов

 

 

Зима в Карелии традиционно начинается в Олонце, когда в город съезжаются зимние волшебники со всей страны. Снег выпал только в январе, а в декабре Дедам Морозам пришлось веселиться на траве.

На этот раз Морозец Паккайне решил друга Ивана женить и придумал для волшебников разные испытания. Осман Мороз даже невесту воровал. И рассказал о свадебных обрядах Дагестана.

А кто стал лучшим Дедом Морозом - узнаете из нашего сюжета. // Видео: телеканал "Ника плюс". 

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Метки: 
новости Карелии
Олонец
игры Дедов Морозов
Ника плюс
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