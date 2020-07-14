Дайверы обнаружили на затонувшем в Карелии пароходе бутылки с молоком

Дайверы из Санкт-Петербурга продолжают исследовать затонувший на Валааме пароход Valamo Luostari. Судно затонуло в Никоновской бухте после авиационного налета во время Зимней войны.

12 июля дайверы в ходе исследования обнаружили четыре бутылки молока. Об этом сообщается в паблике обители.

Бутылки были плотно закупорены и находились в холодной Ладожской воде более 80 лет. Находки переданы монастырской ферме. Они будут храниться в холодильнике в качестве экспоната для гостей монастыря.

Ранее дайверы подняли кованый якорь затонувшего судна, который передали в музей истории Валаамской обители.

Фото: vk.com