Датчик угарного газа защитит вашу жизнь в разгар отопительного сезона

В последний день ноября произошла трагедия. В Петрозаводске на улице Локомотивной загорелся частный жилой деревянный дом. Прибывшие на место спасатели вынесли из горящего дома мужчину, который уже был без сознания, однако его домашних животных спасти не удалось.

В домах с печным отоплением зима – самый опасный период. Помимо пожара, главной угрозой для жизни всех обитателей дома становится угарный газ. Этот яд не имеет цвета и запаха. Он является продуктом горения.

Одна из главных причин отравления угарным газом, в домах с печным отоплением, зачастую, становится раннее закрытие задвижки. Продукты горения ещё тлеющей древесины или угля попадают в жилое помещение. Чем выше концентрация угарного газа – тем критичнее отравление. Первые признаки - это головокружение и головная боль. Если вы чувствую эти симптомы – необходимо экстренно проветрить помещение и открыть задвижку в печи.

Чтобы не ставить жизнь своих домочадцев под угрозу, можно установить необходимую защиту – датчик угарного газа. Он фиксирует концентрацию угарного газа в помещении и показывает условные значения вредности для организма. Обычно, значение держится на уровне «0» условных единиц. Когда на циферблате появляется цифра «20» – датчик начинает издавать неприятный прерывистый звук, оповещая о повышающемся уровне угарного газа в помещении. В этот момент необходимо срочно открыть задвижку и проветрить дом. Если значение доходит до «100» единиц – устройство начинает издавать непрерывный неприятный звук, который нельзя отключить. Это критическое для жизни значение - требуется открыть задвижку, окна и немедленно покинуть помещение.

Подобный датчик, конечно, может и не пригодиться, но, согласитесь, жизнью не стоит рисковать.

Приобрести подобное устройство можно в специализированных печных центрах.

В Петрозаводске это можно сделать в Печном центре «Ками».

г. Петрозаводск, Лесной проспект, 51 (Радиозавод),

по будням: с 10:00 до 19:00

суббота: с 11:00 до 17:00

воскресенье: с 11:00 до 17:00

Все вопросы можно задать по телефону: (8142) 55- 56- 55

https://kamicenter.ru

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