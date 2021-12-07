Банк «Открытие» проведет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

«Цифровая эволюция бизнеса» пройдет уже в седьмой раз. Партнером нового бизнес-шоу станет Яндекс.Бизнес.

Тема выпуска – Digital-продвижение.Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и руководитель направления по работе с партнерами Яндекс.Бизнеса Александр Локтев, а также представители малого бизнеса расскажут о развитии онлайн-технологий в сфере продвижения и рекламы.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 9 декабря.

Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса показывают, что доля компаний, размещающих рекламу в интернете, неуклонно растет. Но не многие сразу получают заметный эффект из-за ограниченного бюджета и отсутствия знаний и навыков.

В рамках онлайн-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» предприниматели, которые вывели свой бизнес на новый уровень, поделятся опытом и лайфхаками.

На шоу зрителям представят только практические кейсы – они узнают, как развивать свой бизнес и привлекать новых клиентов благодаря цифровым инструментам, не тратясь на дорогостоящие рекламные кампании.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте . Участие бесплатное.