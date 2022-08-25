Дама в Сортавале искала потерянную сумку и попалась на уловку афериста

Супружеская пара в Сортавале пострадала от действий мошенника. Началось все с того, что женщина оставила где-то сумку с документами и личными вещами, сообщили в МВД Карелии.

Она в написала в соцсетях, что просит вернуть пропажу и вознаградит того, кто это сделает. На пост откликнулся незнакомец. Он уверял, что нашел сумку, но отдаст ее, когда хозяйка переведет 8 500 рублей на его номер телефона.

Муж женщины по ее просьбе сходил в банк и отправил перевод по указанному номеру. После этого человек, который якобы нашел сумку, перестал выходить на связь.

При этом сумку горожанке все же т вернули, причем бесплатно. Бдительные люди нашли ее на улице и отнесли в полицию. // Фото: pxhere.com