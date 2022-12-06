Дачного вора из Карелии отправили в колонию строгого режима

В Олонецком районе осужден 31-летний местный житель. Мужчина обвинялся в совершении кражи с проникновением в жилище, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в феврале этого года обвиняемый забрался в дачный дом в деревне Обжа, принадлежащий жителю Петрозаводска, и похитил оттуда различное имущество на сумму 2683 рубля.

Свою вину мужчина полностью признал. С учетом наличия у него непогашенных судимостей суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: freepik.com