Дачники в карельских деревнях смогут избираться в сельские старосты

16 февраля депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали изменения в региональный закон о старостах сельских населенных пунктов в республике. Закон расширяет возможности для избрания народных представителей и их участия в местном самоуправлении.

«Федеральный законодатель услышал наше предложение и предусмотрел, что старостой могут быть не только граждане, которые зарегистрированы по месту жительства в сельской местности, но и те, кто имеет собственность в сельском населенном пункте. Соответствующие изменения предлагается внести и в наш закон о сельских старостах. О таком механизме ранее говорили и старосты кижских деревень»,

- рассказала председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина.



Законопроектом также допускается совмещение должности сельского старосты и муниципального депутата, осуществляющего деятельность на непостоянной основе.

Закон о сельских старостах принят единогласно в окончательном чтении. // фото unsplash.com