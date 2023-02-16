Законодательное собрание РК отказалось рассматривать вопрос о тарифах

Сегодняшнее заседание Законодательного собрания Карелии началось с дискуссии о том, нужно ли внести в повестку дня вопрос о тарифорегулировании.

Представители партий КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» выступили с предложением внести вопрос о тарифах в повестку дня, в раздел «разное».

Коммунист Евгений Ульянов заметил, что растет недовольство населения повышением тарифов, уже прошла серия митингов, и депутаты просто не могут игнорировать этот вопрос. Яблочница Эмилия Слабунова заявила, что вопрос регулирования тарифов и компенсации из бюджета для социальных учреждений – компетенция правительства Карелии и члены правительства должны прийти на заседание в карельский парламент и рассказать, какие меры они готовы предпринимать.

Справедливоросс Александр Федичев посетовал, что в одно время заседания Законодательного собрания проходит совещание правительства по развитию Сортавальского района – это, по мнению депутата, неправильно, члены правительства должны быть в парламенте.

Впрочем, премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик находился в зале заседания, и некоторые депутаты призывали дать ему слово. В итоге голосования решение не было принято – вопрос о тарифах депутаты рассматривать не стали.

Ранее мы рассказывали о том, как люди жаловались на повышение тарифов на 25-55 процентов. Депутаты Законодательного собрания Карелии позже попытались объяснить, почему так произошло. Жители коттеджного поселка под Петрозаводском написали обращение президенту России Владимиру Путину.