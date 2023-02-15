В Петрозаводске пройдет митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества

В Петрозаводске в преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, в 15.00 на площадке у Петровского дворца по ул. Красной, 8 состоится митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!».

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Республике Карелия, депутат Законодательного Собрания Анна Лопаткина пригласила петрозаводчан и гостей города к участию в акции.

День защитника Отечества в нашей стране – это особый день, день мужества, доблести и отваги, когда почитается воинская слава, отдается честь и память тем, кто участвовал в защите Родины. Дорогие друзья! Вспомним подвиги солдат Великой Отечественной войны, поддержим сегодняшних героев-освободителей!

– написала Анна Лопаткина на своей странице в социальной сети.

В митинге планируется участие руководителей органов власти региона и общественных организаций. Со сцены прозвучат новые и старые песни и стихи о великой России, любимой Родине, защитниках Отечества.