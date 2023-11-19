Cнег и гололедица ожидаются 20 ноября в Карелии

Погода в Карелии 20 ноября будет зимней, ожидаются небольшой снег и гололедица. Облачно, но с прояснениями, рассказали в Гидрометцентре РК.

Температура воздуха ночью ожидается -6, -11 градусов, в северных районах местами будет до -16 градусов, днем воздух прогреется -3, -8 градусов. Ветер юго-западный и западный умеренный.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица, ветер юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9 градусов, днем -4, -6 градусов. // фото: Катерина Барсова/«Петрозаводск говорит»