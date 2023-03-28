Циклон «Хилмар» принесет интенсивные осадки в Карелию

Южный циклон «Хилмар» 29 марта принесет интенсивные осадки в республику. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Самые сильные снегопады ожидаются в Приладожье. Там снежный покров может увеличиться на 20 сантиметров. В Муезерском и Калевальском районах - на 15 сантиметров.

В Петрозаводске, в Прионежском и Пудожском районах потеплеет до +3+5 градусов. Пройдут дожди, возможен мокрый снег.

В Сегежском и Медвежьегорском районах также ожидаются смешанные осадки, воздух прогреется до 0+3 градусов.

На побережье Белого моря - 0-3, небольшой снег. // Фото: unsplash.com