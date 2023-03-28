Минусовая температура воздуха сохранится сегодня в Карелии

Сегодня, 28 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С. Атмосферное давление будет расти, вечером слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. По южным и центральным районам небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-8, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -3-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-4, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com