Ночью в Карелии воздух промерзнет до минус 25

Завтра, 28 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем -1...-3°С. Атмосферное давление будет расти, вечером слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на юге республики, днем по южным и центральным районам небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -11...-16°С, местами до -25°С, по южным районам -4...-9°С, днем -4...+1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -11, днем -5-8, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже ночью -9, днем -3-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-4, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com