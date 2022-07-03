ЦИК закончил прием документов от кандидатов на должность главы Карелии

В Карелии завершился прием документов от кандидатов на пост главы республики. Об этом сообщили в ЦИК Карелии. Узнать имена выдвиженцев от 13 региональных отделений политических партий можно на официальном сайте комиссии, а также на ее странице в соцсети ВК.

Теперь претендентам на губернаторство необходимо заручиться поддержкой депутатов и глав муниципалитетов. Для этого надо собрать 84 подписи не менее чем в 14 муниципальных районах и городских округах. Эти документы республиканская избирательная комиссия будет принимать с 22 до 27 июля.

Напомним, выборы состоятся 9, 10 и 11 сентября. За ними будет следить большой корпус общественных наблюдателей. Любые спорные ситуации оценят эксперты, в числе которых известные юристы, политологи, лидеры НКО. В этом году особе внимание уделят освещению выборов в соцсетях.