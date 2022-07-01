Анатолий Цыганков: «Двое из ларца одинаковых с лица»

Автор: Анатолий Цыганков

Кандидат на пост главы Карелии Евгений Ульянов — надо уточнить, пока в статусе «выдвинутого кандидата» — начал агитационную предвыборную кампанию, разместив на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обращение к главе республики Артуру Парфенчикову. Первый секретарь рескома КПРФ Е. Ульянов говорит довольно странные для него, сведущего человека, вещи. Например, что он идёт на победу и власть его, Ульянова, боится.

Евгений Ульянов в непростой ситуации - прохождение муниципального фильтра во многом зависит от политических оппонентов (фото: kprf.ru)

Первый тезис (идёт на победу) можно объяснить естественной предвыборной риторикой. Рядом с Ульяновым ещё 12 (!) выдвинутых кандидатов идут на победу, иначе зачем бы им заявляться на губернаторские выборы. Каждый из них действительно гипотетический победитель.

Второй тезис (власть боится Ульянова) такой же уязвимый, как и первый. Как можно бояться выдвинутого кандидата Ульянова, если именно власть вынуждена будет помогать ему со сбором подписей депутатов и глав поселений, чтобы коммунистический кандидат Ульянов смог собрать необходимое число подписей (нужно 84 штуки) и стать зарегистрированным кандидатом, после чего только и можно попасть Ульянову на выборы в качестве кандидата в губернаторы.

Рядовые коммунисты, как и широкие массы избирателей, могут и не понимать внутреннюю кухню избирательных процессов, но Ульянов-то точно знает, что без посторонней помощи (догадайтесь, чьей?) он никогда не сможет зарегистрироваться кандидатом, для этого у компартии нет в Карелии возможностей.

Придётся немного погрузиться в региональное законодательство, чтобы понять существо происходящего. Для регистрации кандидата ему требуется принести в Центризбирком Карелии 84 подписи глав и депутатов поселений. Коммунисты способны собрать не более 32 подписей (столько у них мандатов в органах местной власти). Где взять недостающие 52 подписи?

Рассчитывать на помощь партий «Справедливая Россия» или ЛДПР не приходится. Не понятно ещё, эсеры для своего кандидата в губернаторы соберут подписи или нет? А у жириновцев положение даже хуже коммунистического (в наличии у ЛДПР всего 24 мандата). 926 подписей с лёгкостью соберёт региональное отделение партии «Единая Россия» для своего кандидата А. Парфенчикова (это, заметьте, без учёта их актива формально беспартийных депутатов и глав поседений, шедших на выборы в качестве самовыдвиженцев, но ориентированных на партию власти, так что смело плюсуйте ещё полсотни мандатов к базовой цифре).

Если карельские «единороссы» не подсобят шумливому Ульянову при сборе им подписей депутатов и глав поселений, то никогда ему не участвовать в губернаторских выборах. Не преодолеет он муниципального фильтра. Причём, Ульянов это знает. Но дёргает тигра за усы. Разумеется, жанр предвыборной конкуренции требует от него петушиной задиристости (кто ж его иначе заметит), но всё же выставлять себя на посмешище плохо обдуманными агитационными видео роликами не следовало бы его предвыборному штабу. Даже агитационная оголтелость должна знать меру. Иначе не дожив до регистрации, можно самоубиться.

А вдруг, «единороссы», обидевшись на несдержанность Ульянова в выражениях чувств, не станут ему помогать собирать подписи, что тогда ему делать? Своими силами, повторюсь, он требуемого для регистрации числа подписей не соберёт и в выборах, соответственно, участвовать не сможет. Это был бы невероятный позор для КПРФ в Карелии.

Карелия будет выбирать Главу республики 9, 10 и 11 сентября (фото: https://vk.com/karelia_vybor)

Региональное отделение компартии и без того уже полумёртвое в республике, идёт постоянное сокращение численности его членов (официальной отчётности перед ЦК КПРФ веры мало), в районах партийные отделения компартии ни на что не влияют, и хорошо когда им удаётся присоединиться к чужой протестной повестке, хоть так коммунисты напоминают о своём существовании.

Хотя, полагаю, «единороссы» всё же помогут Ульянову со сбором подписей, он им нужен для создания конкуренции внутри «партии проигравших» (КПРФ + «Справедливая Россия»). Состязаться Ульянов будет с таким же безнадёжным соискателем высшей должности, как и он сам — с Андреем Рогалевичем (его эсеры выдвинули), который, похоже, имеет шанс поставить Ульянова на привычное ему третье место (губернаторские выборы 2017 году тому свидетельство).

СР Ульянову не помощник - голоса всех депутатов-справедливороссов наверняка уйдут Андрею Рогалевичу (фото: https://vk.com/karelia_vybor)

Агитационные кампании обоих кандидатов будут неотличимые между собой содержанием до полного смешения.

Каждый из оппозиционеров будет изображать из себя серьёзного соперника для губернатора Парфенчикова, которого «боится власть», и бичевать Парфенчикова и его правительство (объективности искать здесь не стоит, таков уж жанр предвыборной схватки).