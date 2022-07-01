Карелия и Витебская область продолжают сотрудничество

В белорусском городе Гродно, где проходит IX Форум регионов Беларуси и России, состоялась встреча представителей Законодательного собрания Карелии и Витебского областного Совета депутатов, в рамках которой достигнут ряд новых договоренностей, которые дополняют подписанное в 2019 году межпарламентское соглашение о сотрудничестве.

Очень рад встрече со своим белорусским коллегой – спикером Совета Владимиром Владимировичем Терентьевым. Мы дополнили наше соглашение договоренностью о разработке «дорожной карты» совместных мероприятий на 2022-2025 годы. В частности, речь идет о сотрудничестве в области промышленной кооперации, импортозамещения, здравоохранения, образования, патриотического воспитания и сохранения исторической памяти,

- прокомментировал спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.



Напомним, IX Форум регионов Беларуси и России проходит 30 июня и 1 июля. Законодательное собрание Карелии представляют парламентарии Элиссан Шандалович и Леонид Лиминчук. Сегодня по традиции перед участниками форума выступит председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.