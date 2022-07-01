Травматологическое отделение открылось после ремонта

Травматологическое отделение в Республиканской больнице им. В.А. Баранова создано в 1956 году. Последний косметический ремонт здесь был 25 лет назад.

В течение трех лет отделение приводилось в соответствие современным нормам. Выполнен ремонт помещений отделения и операционного блока, приобретено новое оборудование. За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации приобретены операционные столы, артроскопическая стойка, рентгеновская и наркозно-дыхательная техника, за счет средств республиканского бюджета – моечная машина для медицинской техники и специализированное силовое оборудование, необходимое хирургам для манипуляций во время травматологических и ортопедических операций.

Условия для оказания травматологической помощи оценил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По словам Артура Парфенчикова, ранее очередь на операции в травматологии достигала нескольких несколько месяцев, пациентов приходилось направлять в Санкт-Петербург. С запуском нового оборудования количество операций в Республиканской больнице будут увеличивать, а значит больше людей смогут вернуться к полноценной жизни.

Как рассказал заведующий отделением Вадим Кукушкин, основные направления работы отделения – оперативное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, переломов, в том числе осложненных, с использованием современных металлоконструкций и способов фиксации, лечение различных травм и их последствий. В 2021 году в отделении пролечено 785 больных, проведено 801 оперативное вмешательство, в том числе 336 эндопротезирований крупных суставов.