Чтобы накопить на квартиру, потребуется не есть и не пить восемь лет

За несколько лет цены на жилье, несмотря на льготную ипотеку, взлетели. Если в конце 2019 года россиянину, чтобы приобрести жилье в новостройке, требовалось откладывать среднегодовую зарплату в течение шести лет, то сейчас на это у россиянина уйдет восемь. При этом он будет откладывать все до копейки, не тратя ни рубля на питание.

О том, что цены на жилье выросли существенно выше, чем доходы населения, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.

Сильно разнятся стоимость квартиры на первичном и вторичном рынках. Разницу трудно объяснить тем, что новостройки - более качественное жилье. По мнению эксперта, фактор качества в какой-то мере присутствует, но за два года вряд ли как-то существенно изменился.

«Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли», - цитирует Данилова агентство ТАСС.

По мнению Данилова, доступность жилья не растет. Аналитик признал, что потенциал такого рода искусственного поддержания как спрос на ипотеку исчерпан. В ЦБ выступают за более долгосрочную, стабильную историю. // фото «Петрозаводск говорит»