Трассу «Кола» перекроют из-за взрывов на реке

В Ленинградской области 31 марта будет перекрыто движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

С 14:30 до 15:00 закроют движение на 185-м километре федеральной магистрали на мосту через реку Оять. Там будут взрывать лед, чтобы сделать весеннее половодье безопасным для местных жителей.

Для перекрытия движения привлекут патрульные экипажи ГИБДД. // Фото «Петрозаводск говорит»