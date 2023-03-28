Пандемия унесла жизни еще 37 россиян

За последние сутки в России выявлены 8447 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 37 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Карелии 99 новых инфицированных. В больницы доставлены 16 человек с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 397 146 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,6 миллиона. // Фото: unsplash.com