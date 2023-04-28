Что делать, если оператор связи просит подтвердить паспортные данные

В последнее время жителям Карелии начали приходить СМС-сообщения от мобильных операторов с уведомлением о необходимости подтвердить персональные данные. Больше всего жителей тревожит информация о том, что, если этого не сделать, то номер мобильного будет заблокирован. Специалисты компании МТС рассказали, как реагировать на подобные запросы.

Зачем подтверждать данные

Требование по подтверждению персональных данных содержатся в статье 44 федерального закона «О связи», а также в Правилах оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства № 1342 от 09.12.2014 года. Согласно этим документам, каждый пользователь мобильного номера должен быть идентифицирован. Даже если когда-то вы сообщали оператору свои паспортные данные, информация могла устареть – например, вы сменили фамилию или место жительства. Это значит, что её понадобится обновить — иначе номер заблокируют.

Поэтому клиентам не стоит игнорировать напоминания операторов о необходимости подтвердить свои персональные данные, если они хотят оставаться на связи и продолжать использовать привычный номер.

Как подтвердить данные?

Подтвердить данные можно несколькими способами. Операторы предлагают сделать это через портал «Госуслуги» или собственные приложения и личные кабинеты пользователя.

Если у вас есть подтверждённый аккаунт на «Госуслугах», то быстрее и легче всего будет воспользоваться именно этим вариантом. Например, МТС предлагает зайти в свой цифровой паспорт МТС ID по номеру телефона, для которого нужно подтвердить данные, и выбрать вариант подтвердить информацию «Через Госуслуги». После авторизации практически вся информация подгрузится автоматически, останется только проверить и подтвердить данные.

Когда вы это сделаете, система автоматически добавит информацию в ваш профиль, а вы сможете дальше пользоваться своим номером.

Если вариант с «Госуслугами» не подходит?

Обновить информацию о себе можно самостоятельно через ID вашего оператора связи. Для подтверждения нужно будет загрузить в систему селфи и сканы страницы паспорта, указать адрес регистрации и проверить, что все данные отображаются корректно. Система сверит данные за несколько секунд и пришлет уведомление.

Если внести вымышленные данные, система это сразу выявит и такую информацию не примет. В результате номер будет заблокирован. Поэтому, если вы планируете и дальше пользоваться своим номером, нужно указать о себе корректную информацию.

Если онлайн-варианты не подходят, то можно посетить любой магазин или отделение вашего оператора с паспортом и подтвердить данные там.

Фото: https://ru.freepik.com/author/svetlanasokolova