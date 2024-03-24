24 марта 2024, 14:05
Россия

Член команды группы «Пикник» погибла во время теракта в Москве

Группа «Пикник» сообщила о гибели помощницы директора Екатерины Кушнер

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в коллективе.

После террористической атаки Кушнер числилась пропавшей без вести. Сегодня стало известно о том, что она была найдена мертвой.

Лидер группы Эдмунд Шклярский записал видеообращение к семьям пострадавших. «Понятно, что нет никаких слов, которые могут воскресить людей, утешить... Но мы приносим соболезнования родственникам», - сказал артист.

По последним данным, в результате теракта в Москве погибли 133 человека. // Фото: unsplash.com / Parth Natani

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