24 марта 2024, 14:05
Член команды группы «Пикник» погибла во время теракта в Москве
Группа «Пикник» сообщила о гибели помощницы директора Екатерины Кушнер
Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в коллективе.
После террористической атаки Кушнер числилась пропавшей без вести. Сегодня стало известно о том, что она была найдена мертвой.
Лидер группы Эдмунд Шклярский записал видеообращение к семьям пострадавших. «Понятно, что нет никаких слов, которые могут воскресить людей, утешить... Но мы приносим соболезнования родственникам», - сказал артист.
По последним данным, в результате теракта в Москве погибли 133 человека. // Фото: unsplash.com / Parth Natani