Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 7, четверо - дети

Количество раненых в аварии в Питкярантском районе выросло до семи человек. Об этом сообщили в МЧС Карелии, сотрудники ведомства вместе с медиками и полицейскими работают на месте ЧП.

ДТП случилось на трассе Ляскеля — Питкяранта 5 января, сначала сообщалось о шести раненых.

Как рассказали в МВД Карелии, автобус Yutong слетел с проезжей части около поселка Лякселя в примерно 11:15, это было на 30-м километре «Сортавалы».

Согласно предварительным данным, водитель автобуса, направлявшегося из Кондопоги в Рускеалу, потерял управление на повороте.

В автобусе было два водителя и 42 пассажира, в том числе четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Общее количество пострадавших уточняется, но известно, что все дети пострадали. // фото: МЧС Карелии