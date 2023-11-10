Число подписчиков госпабликов в Карелии достигло 1,2 миллиона

Всего на данный момент в регионе функционирует 855 официальных страниц органов власти в социальных сетях. По словам руководителя Центра управления регионом Республики Карелия Марии Лукьяновой, главная задача госпабликов – это информационно заботиться о жителях и оперативно сообщать им ту информацию, в которой они нуждаются.

Госпаблики – это самая точная, оперативная и тонко настроенная система информирования граждан в стране. Аудитория госпабликов в нашей республике – более миллиона пользователей. Это значит, что многие жители Карелии подписаны сразу на несколько официальных пабликов госучреждений. Мы видим, что у людей есть большой запрос на прямую, официальную и проверенную информацию, и теперь задача власти – работать над качеством этой информации,

– сказала Мария Лукьянова.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков.

«В госпабликах на сегодня суммарно 115 млн подписчиков, из которых почти 46 млн уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике: сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и так далее», — сказал Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

В Карелии для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками.

С начала года ЦУР республики провел более 70 очных образовательных мероприятий, в том числе крупные форумы. Онлайн-курсы по работе в соцсетях в Карелии прослушали более 560 администраторов госпабликов.

На форуме по госпабликам, который прошел в Петрозаводске этим летом, Глава Карелии отметил, что сегодня открытость и диалог с жителями, в том числе в социальных сетях, являются ключевыми в работе органов власти.

Мы должны оставаться на стороне правды. Это значит, что мы должны не только реагировать на проблемы, но и откровенно говорить о них с людьми,

- сказал Артур Парфенчиков.

Фото: ЦУР Карелии