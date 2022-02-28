Число обращений на «122» снизилось более чем в 10 раз

Значительное уменьшение количества звонков на федеральную линию «122» отмечают в Минздраве Карелии. По словам Михаила Охлопкова, их число снизилось более чем в 10 раз.

Так, во время пика заболеваемости ковидом и другими респираторными инфекциями в течение суток на горячий номер звонили около 13 тысяч раз. Неделю назад обращений было три тысячи, а за минувшие сутки – всего 750.

Больше всего звонят желающие узнать результаты теста на COVID-19. На втором месте - вызовы врача на дом, на третьем – консультации по вопросам оказания медицинской помощи. // Фото: источник