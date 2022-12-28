Чиновники ответили на вопросы о премиях в детсадах и подарках

В городской администрацию разъяснили вопрос о премиях и новогодних подарках работникам детских садов. В пресс-центре сообщили, что в администрацию Петрозаводска поступают вопросы о стимулирующих выплатах. Сообщения о том, что младший персонал детских садов оставили без премий в конце года и подарков стали появляться также в паблике «Подслушано в Птз».

«Мало того, что оставили младший персонал детских садов без премий на Новый год, так ещё и подарков сотрудникам не дали, у кого есть дети! Сколько помню в моем детстве всегда родителям давали сладкие наборы на работе! 21 век, фу позор»,

- одно из сообщений, которое оставили подписчики.

В мэрии пояснили, что зарплата и выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда. По действующему законодательству муниципальное бюджетное учреждение работает в соответствии с установленным муниципальным заданием в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности.

В администрации заявили, что всем детям работников детских садов столицы Карелии вручат новогодние подарки. // фото unsplash.com