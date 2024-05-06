Чиновники оценили ситуацию с подтоплением «Ветерана»

Чиновники и представители МЧС оценили ситуацию с подтоплением в садоводческом товариществе «Ветеран» в Прионежском районе.

Подтопление связали с повышением уровня воды в озере. Аналогичная ситуация возникала в 2005 году, сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет. С его слов, местные жители не оборудовали дренажные канавы, также не поступало сообщений о необходимости эвакуации.

«Дренажные канавы жителями СНТ оборудованы не были. По информации, предоставленной администрацией Шуйского сельского поселения, на территории СНТ нет зарегистрированных граждан. Просьб о необходимости эвакуации не поступало», - написал Шемет. // фото с VK-страницы Григория Шемета