06 мая 2024, 19:49
Происшествия

Чиновники оценили ситуацию с подтоплением «Ветерана»

Дренажных канав нет, просьб об эвакуации не поступало

Чиновники и представители МЧС оценили ситуацию с подтоплением в садоводческом товариществе «Ветеран» в Прионежском районе.

Подтопление связали с повышением уровня воды в озере. Аналогичная ситуация возникала в 2005 году, сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет. С его слов, местные жители не оборудовали дренажные канавы, также не поступало сообщений о необходимости эвакуации.

«Дренажные канавы жителями СНТ оборудованы не были. По информации, предоставленной администрацией Шуйского сельского поселения, на территории СНТ нет зарегистрированных граждан. Просьб о необходимости эвакуации не поступало», - написал Шемет. // фото с VK-страницы Григория Шемета

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Метки: 
новости Карелии
ветеран
Прионежский район
подтопление
Григорий Шемет