Автомобиль сбил выбежавшего на дорогу пешехода

Сегодня вечером в Петрозаводске под машину попал пешеход. Дорожный инцидент случился в районе дома №1 по улице Древлянка.

Момент аварии запечатлела камера наблюдения, ролик появился в сообществе «Подслушано в Птз и Карелии».

Судя по кадрам, пешеход выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Водитель не успел среагировать и сбил пешехода с ног. Пострадавший смог подняться, его усадили в машину и стали дожидаться ГИБДД. // фото скриншот