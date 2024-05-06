06 мая 2024, 19:34
Автомобиль сбил выбежавшего на дорогу пешехода
Авария на Древлянке попала на видео
Сегодня вечером в Петрозаводске под машину попал пешеход. Дорожный инцидент случился в районе дома №1 по улице Древлянка.
Момент аварии запечатлела камера наблюдения, ролик появился в сообществе «Подслушано в Птз и Карелии».
Судя по кадрам, пешеход выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Водитель не успел среагировать и сбил пешехода с ног. Пострадавший смог подняться, его усадили в машину и стали дожидаться ГИБДД. // фото скриншот